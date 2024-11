Baldini: “Il Pescara andrà in Serie B, non preoccupatevi. Ma servirà coraggio”

“Non è stata una partita semplice col Sestri Levante. Ma queste sono le vittorie che sa fare questo gruppo, con la sofferenza e la fatica“. Silvio Baldini loda il suo Pescara nelle parole riportate da Tuttoc.

“Il Pescara ormai ha la modalità inserita basata sulla fatica e la sofferenza – spiega -. Su 13 partite ne abbiamo vinte 10 ma sappiamo che dobbiamo migliorare. Non dobbiamo smettere di lavorare e cercare scorciatoie per inseguire il nostro sogno, altrimenti proprio questo sogno rischia di svanire”.

Secondo il tecnico, la B è sempre più vicina. “Al momento godiamoci il momento e la posizione in classifica. La qualità del gioco è sempre andata in crescendo. Servirà anche coraggio. Noi andiamo in Serie B, non preoccupatevi. Se dovessero continuare così questi ragazzi possono anche chiudere la pratica molto prima”