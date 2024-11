Sampdoria in crisi, squadra in ritiro e doppie sedute giornaliere

La Sampdoria, prossima avversaria del Palermo dopo la sosta, sta vivendo un momento di crisi. I blucerchiati sono reduce da due sconfitte di fila, l’ultima pesante sul campo del Pisa. La società ha così preso delle decisioni drastiche per cercare di invertire il trend negativo.

L’allenatore Sottil dovrebbe rimanere al suo posto, nonostante le voci di esonero. Il presidente Matteo Manfredi e il board advisor Alessandro Messina, in accordo con il ds Pietro Accardi, hanno deciso di mandare la squadra in ritiro per preparare la partita col Palermo, sfida che sa di ultima spiaggia.

Da oggi (domenica 10 novembre, ndr.) doppie sedute giornaliere e ritiro all’Ac Hotel. Niente giorno libero, ma un’occasione anche per confrontarsi su una stagione che decisamente non sta andando come ci si aspettava. Toccherà anche ai calciatori assumersi delle responsabilità.





