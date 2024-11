Sampdoria, brutte notizie per Sottil: Coda potrebbe saltare il Palermo

La Sampdoria potrebbe affrontare il Palermo senza uno dei leader della squadra. Massimo Coda ha riportato un infortunio durante la gara persa contro il Pisa e potrebbe saltare la sfida con i rosanero, in programma domenica 24 novembre alle ore 17.15.

Coda avrebbe riportato uno stiramento al flessore. È quindi molto alta la probabilità che l’attaccante non ci sia col Palermo, un’assenza pesantissima per una squadra in netta difficoltà.

Coda, nonostante tutte le difficoltà della Sampdoria, ha comunque segnato quattro gol in tredici presenze, dimostrandosi ancora un attaccante che fa la differenza in Serie B.





