Cosenza, respinti i ricorsi dal Collegio di Garanzia del CONI: confermato il -4 in classifica

Ancora guai per il Cosenza che non riesce a risollevarsi. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il doppio ricorso presentato dal club e rimane, quindi la penalizzazione di 4 punti in classifica, più 10.000 euro di ammenda e 5.000 per il procedimento.

I fatti riguardano il mancato versamento entro il primo luglio 2024 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Si legge: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia – riporta il comunicato ufficiale –, ha respinto entrambi i ricorsi”.

“Ha, altresì, disposto la compensazione delle spese del giudizio“. Il club di Alvini rimane quindi sul fondo della classifica con appena 18 punti.