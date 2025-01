Palermo – Pohjanpalo, il Venezia è alla ricerca del sostituto

Segnali incoraggianti quelli che arrivano da Venezia per quanto riguarda la trattativa con il Palermo per l’approdo in rosanero di Joel Pohjanpalo: i lagunari si sono messi alla ricerca dell’eventuale sostituto.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Venezia ha messo gli occhi su Shomurodov, Belotti e Fila, tutti profili che stanno avendo più di qualche difficoltà a imporsi nei propri club.

Shomurodov è in forze alla Roma e trova sempre poco spazio vista la titolarità di Dovbyk e Dybala, mentre l’avventura di Belotti al Como non è mai decollata. Diverso il profilo di Fila, attaccante classe 2002 in forze allo Slavia Praga.





