Cremonese, i convocati di Nicola per la partita contro il Palermo

La Cremonese comunica i convocati per la partita contro il Palermo, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia: sono 25 gli uomini chiamati da Nicola, tra i quali figurano gli acquisti degli ultimi giorni come Silvestri, Bondo e Terracciano.

I convocati

Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Palermo, sfida dei 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025-26 in programma sabato 16 agosto alle 21.15.

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava


DIFENSORI
3 Pezzella, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 55 Folino

CENTROCAMPISTI 
7 Zerbin, 8 Valoti, 18 Collocolo, 19 Castagnetti, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze

ATTACCANTI
9 De Luca, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 20 Vazquez, 77 Okereke, 90 Bonazzoli

