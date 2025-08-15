​​

Palermo, i convocati di Inzaghi per la Cremonese: assenza importante a centrocampo

Redazione 15/08/2025 18:41





Pippo Inzaghi convoca 22 giocatori per la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Oltre alle già note assenze per infortunio di Magnani, Di Francesco e Gomis, più lo squalificato Vasic (espulso a Napoli lo scorso anno) non ci sarà neanche Claudio Gomes a causa di un affaticamento muscolare accusato in allenamento.

I convocati

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro la Cremonese in programma domani:

3 Augello


5 Palumbo

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

15 Nicolosi

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

63 Cutrona

77 Di Bartolo

80 Squillacioti

86 Brutto

LEGGI ANCHE

PALERMO, OLTRE MILLE TIFOSI A CREMONA

BUON FERRAGOSTO AI TIFOSI DEL PALERMO

3 thoughts on “Palermo, i convocati di Inzaghi per la Cremonese: assenza importante a centrocampo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *