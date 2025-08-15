Palermo, i convocati di Inzaghi per la Cremonese: assenza importante a centrocampo
Pippo Inzaghi convoca 22 giocatori per la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Oltre alle già note assenze per infortunio di Magnani, Di Francesco e Gomis, più lo squalificato Vasic (espulso a Napoli lo scorso anno) non ci sarà neanche Claudio Gomes a causa di un affaticamento muscolare accusato in allenamento.
I convocati
Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro la Cremonese in programma domani:
3 Augello
5 Palumbo
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
15 Nicolosi
18 Avena
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
63 Cutrona
77 Di Bartolo
80 Squillacioti
86 Brutto
LEGGI ANCHE
PALERMO, OLTRE MILLE TIFOSI A CREMONA
3 thoughts on “Palermo, i convocati di Inzaghi per la Cremonese: assenza importante a centrocampo”
Comunque abbiamo pochi centrocampisti
E ti pareva! Come l’anno scorso: Infortuni su infortuni!
A centrocampo ci vuole un regista, che sappia impostare il gioco e lasciare lungo per le punte!