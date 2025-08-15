Insigne: “Il Palermo farà un campionato a parte, è pronto già per la prossima Serie A”

“La squadre da temere è il Palermo”. L’ex Roberto Insigne non ha dubbi, il club rosanero è il candidato numero uno per la promozione diretta in Serie A.

Intervistato da Il Mattino, Insigne ha dichiarato sui rosa: “Per il mercato che ha fatto è già pronto non solo per la promozione ma anche per la Serie A l’anno successivo. Faranno un campionato a parte”.

Insigne ha poi continuato: “Sono curioso di vedere la Juve Stabia che l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato e poi bisogna vedere come partono le squadre retrocesse dalla A. Ma la serie B è campionato particolare: è sempre strano e ricco di sorprese”.





