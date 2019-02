A distanza di due stagioni (Serie A 2016/17) torna Crotone – Palermo allo Scida: in totale sono 6 i precedenti in Calabria, con il primo che risale alla Serie C2 1987/88 (allora il Crotone si chiamava Kroton). Il bilancio allo Scida è di 2 vittorie Crotone, 3 pareggi e una sola vittoria del Palermo, che però rappresenta un ricordo dolcissimo per i tifosi rosanero.

L’unico successo siciliano allo Scida è datato infatti 29 dicembre 2013 e coincise per i rosa di Iachini con il “titolo” di campioni d’inverno conquistato all’ultima giornata d’andata (40 punti Palermo, +1 sull’Empoli): a Crotone finì 1-2 per il Palermo, trascinato dalle reti di Hernandez (3′ p.t.) e Lafferty (a inizio ripresa) mentre per i calabresi andò in rete Dezi.

Se in Sicilia storicamente il bilancio di reti e vittorie è a favore dei rosa, la statistica però si riequilibra nei precedenti in Calabria anche per quanto riguarda il computo dei gol: sono ben 9 le reti dei segnati dai pitagorici allo Scida, dove il Crotone nei 6 precedenti è sempre andato a segno.

