Dopo la vittoria a Vibo Valentia, la festa del Palermo prosegue sul traghetto di ritorno verso la Sicilia dove ad attenderli c’era il gruppo ultras Curva Nord 12, che – dopo essere entrato per la prima in stagione allo stadio – ha prima festeggiato la squadra e il pullman rosanero e poi confermato sui social che da parte loro riprenderà la presenza sugli spalti anche al “Barbera”.

Sulla sua pagina Facebook il gruppo scrive: “Oggi il nostro rientro, meditato da quando si sono allentate le misure sul numero di spettatori, è stato suggellato splendidamente da una vittoria fuori casa, una vittoria importante per il morale e per cominciare a credere che ogni risultato è essenziale per la corsa alla vetta”.

“Anche noi finalmente – aggiunge il gruppo ultras – abbiamo vissuto una giornata d’altri tempi , una giornata da ultras come non capitava da quasi 2 anni, una trasferta all’insegna della nostra passione troppo a lungo negata per via di misure che ormai cominciamo a non sopportare più! La sete di libertà sta nuovamente assalendo ogni singolo cittadino. Essa non può essere repressa tanto a lungo perché prima o poi viene fuori la voglia di combattere ad ogni costo pur di riottenerla!”

“Durante il viaggio di ritorno abbiamo aspettato la squadra per traghettare insieme, abbiamo scambiato qualche parola. La squadra ci ha detto espressamente che ha bisogno di noi, la nostra assenza in risposta alle restrizioni covid quindi termina qui! Il quadro è abbastanza chiaro, affronteremo di volta in volta eventuali abusi o limitazioni che non ci permetteranno di tifare liberamente!!”.

