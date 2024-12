Delio Rossi: “Palermo e Samp? Vedo poca competenza nelle proprietà straniere”

“Sono due piazze a cui sono affezionato. Mi dispiace”. Questi i sentimenti di Delio Rossi su Palermo e Sampdoria. L’ex allenatore rosanero, intervistato da Tuttomercatweb, ha dato la sua visione sulle due squadre in B

“Al di là della proprietà forte mi viene da dire che non mancano i calciatori o gli allenatori, ma dei dirigenti che abbiano una visione corretta per trasformare in realtà le volontà della proprietà. Vedo poca competenza”.

“Soprattutto nelle proprietà straniere, che lavorano su algoritmi e altre situazioni e pensano che il calcio sia un’azienda normale. Manca competenza. Guardate invece l’Inter, che invece ha un dirigente che è un maestro. Se non hai dirigenti all’altezza non puoi crescere”, conclude.