Calciomercato Palermo, prima chi ha trovato poco spazio: due giovani rosanero in uscita

Il calciomercato invernale è alle porte e il Palermo si prepara con i primi colpi in uscita. Si parte da quei calciatori che in stagione hanno avuto poco spazio e necessitano di far esperienza altrove.

Lo riporta il Giornale di Sicilia e uno di questi è Manfredi Nespola. Il terzo portiere rosanero, classe 2005, non è stato convocato da Dionisi per la sfida di oggi col Cittadella e il suo futuro appare segnato.

Previsto all’apertura delle liste un trasferimento in prestito alla Flaminia Civita Castellana che gareggia nel girone E di serie D. L’altro in uscita è Patryck Peda, difensore polacco che ha totalizzato tre presenze – due in Coppa Italia – per 130′ totali. Su di lui c’è il Foggia con un sondaggio.