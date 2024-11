Di Francesco: “Felice per il gol, dispiaciuto per il risultato. Con lo Spezia può essere l’occasione giusta”

“Sono felice per il gol e dispiaciuto per il risultato“. La sintesi del pensiero di Federico Di Francesco, intervenuto nel post gara della sfida pareggiata con la Sampdoria.

L’attaccante fa mea culpa e avrebbe preferito un risultato diverso. “Abbiamo creato tanto, anche io potevo fare meglio. Cerchiamo di guardare al positivo. Non possiamo essere contenti del pareggio, vogliamo fare di più e vincere. Non servono tante chiacchiere, ma lavorare. Con lo Spezia può essere l’occasione giusta per dare un segnale importante”

“Vogliamo vincere. Ce la mettiamo tutta, ma in queste partite in casa non è andata bene: penso alla gara col Cittadella o col Cosenza. Il “Barbera” ti dà tanto, speriamo di tornare a gioire con i nostri tifosi. Prime posizioni? Ci crediamo, in questo momento siamo indietro. Dobbiamo ragionare partita per partita”





