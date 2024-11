Dionisi: “Prestazione maiuscola, complimenti ai ragazzi. Rifarei tutto allo stesso modo”

Le difficoltà del Palermo ad ottenere punteggio pieno sono ormai ben note. Non fa differenza il pari di oggi contro la Sampdoria, accompagnato dai malumori dei tifosi al fischio finale. Per il tecnico Alessio Dionisi, intervenuto nel post partita del match, si tratta di una prestazione comunque “maiuscola”.

“C’è poco da dire. A qualsiasi domanda sulla prestazione risponderò così, ma il risultato non soddisfa – afferma -. Certo, la Samp è stata brava a sfruttare un nostro errore. Ma difficile riuscire in una prestazione del genere con una squadra come i blucerchiati. Purtroppo non siamo stato perfetti. Ma non capita spesso di vedere un dominio del genere, i ragazzi sono stati veramente bravi”.

Dionisi si sofferma anche sulle contestazioni. “Dispiacciono i fischi, la gente si aspetta di più. La classifica fa soffrire i tifosi, non la prestazione con la Sampdoria. La società ha fatto i complimenti ai ragazzi, ha detto che non aveva mai visto un Palermo così in questa stagione. Non siamo contenti del risultato. Le sostituzioni le ho fatte quando le ritenevo opportune”.





“Siamo una squadra di Serie B. Desplanches ha fatto una parata, ha giocato più con i piedi dei nostri difensori – prosegue Dionisi -. Dobbiamo continuare, non abbiamo vinto per i dettagli. Non posso nascondere la prestazione, ma allo stesso tempo non sono contento. I ragazzi avevano la testa bassa, le aspettative sono alte. Sono dispiaciuto perché oggi meritavamo di vincere: dobbiamo fare mea culpa. Con prestazioni così ne vinceremo tante”.

Poi, i singoli e il capitolo sostituzioni. “Chi era in campo stava dando tanto. Rifarei quello che ho fatto. L’attaccante più veloce della squadra è Le Douaron, Segre è molto bravo nell’inserimento sul cross. Quello suo non era fallo, ma dobbiamo accettare anche questo. Ranocchia ci sta lavorando da un po’. Il futuro per lui è in quel ruolo, deve solo essere concentrato in tutte le fasi. Tutta la squadra ha fatto bene. Gomes è cresciuto tanto. Ho sempre dubbi”.

“Mi dispiace tornare a casa con un punto. I tifosi fischiano per la classifica, ogni pareggio in casa è visto come due punti persi. Lo accettiamo. A una prestazione del genere deve seguire una vittoria. È un peccato non riuscire a vincere. Speriamo che il gol possa essere un toccasana per Di Francesco. Ho visto uno step migliore, devo guardare le cose positive. Io ci credo in questa squadra, devo andare oltre il risultato. Capisco che posso risultare antipatico quando parlo di prestazione positiva con un pareggio in casa”, conclude.

