Empoli-Chievo non si gioca. Sarebbe l’ennesimo rinvio per i toscani dopo quello con la Cremonese disposto la settimana scorsa. La gara valida per la 32a giornata di Serie B non è potuta iniziare a causa della mancata partecipazione dell’Empoli.

La squadra infatti non si è presentata in campo a causa del cluster di contagi che ha colpito il gruppo e i tesserati. Sono ben 13 infatti i casi di positività rilevati e l’intera formazione è stata posta in isolamento precauzionale fino al 7 aprile, come disposto dall’Asl toscana.





Il Chievo invece si è presentato regolarmente in campo e, come da regolamento, ha effettuato il riscaldamento. Dopo 45′ minuti di attesa è arrivata la decisione: la gara non si disputerà. La parola finale ora spetterà al Giudice Sportivo.

