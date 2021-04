(AGGIORNATO IL 5 APRILE, ORE 14.38). Ecco le probabili formazioni di Monopoli – Palermo, match valido per il recupero della 32a giornata del campionato di Serie C 2020/21 (appuntamento mercoledì 7 aprile, alle ore 15.00, stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli):

MONOPOLI: i pugliesi non scendono in campo dal 16 marzo a causa dei tantissimi casi Covid che hanno colpito il gruppo squadra; si è arrivati a un massimo di 24 positività. I ragazzi di Scienza sono quindi tornati ad allenarsi sabato 3 aprile. Ipotizzare la probabile formazione prima dei convocati risulta francamente impossibile.





PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Somma (Peretti), Palazzi, Marconi; Accardi, De Rose, Luperini, Valente; Kanoute (Santana), Floriano; Lucca.

Indisponibili: Doda, Corrado

Squalificati: Almici

Giacomo Filippi dovrebbe scegliere la strada della continuità dopo la bella vittoria sul campo della Casertana, anche se c’è da gestire le forze in questo tour de force finale dove si giocherà ogni tre giorni. De Rose rientra dalla squalifica mentre sarà assente Almici, espulso nell’ultima gara.

DIFESA: in porta c’è Pelagotti, mentre dovrebbe tornare dal primo minuto Marconi. Palazzi potrebbe essere confermato in mezzo mentre Somma, in ballottaggio con Peretti, dovrebbe giocare sul centro-destra.

CENTROCAMPO: Accardi prende il posto di Almici a tutta fascia mentre dall’altra parte Valente va verso la conferma dal primo minuto. De Rose torna dalla squalifica e si dovrebbe affiancare a Luperini per formare la cerniera centrale.

ATTACCO: Santana viene da un’ottima prestazione con la Casertana e ora potrebbe rifiatare, almeno nel primo tempo. Il capitano è quindi in ballottaggio con Kanoute. Sul centro-sinistra dovrebbe esserci ancora Floriano mentre sulla punta centrale non ci sono discussioni: gioca Lucca.

