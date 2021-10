MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Daniele Faggiano, ex dirigente del Bari e del Palermo, si è soffermato sul Girone C di Serie C e in particolare sulla prima posizione occupata dai Galletti, che si trovano a sei di punti di vantaggio dal Catanzaro.

Il dirigente ha spiegato che è ancora presto per rasserenarsi: “Bari in vantaggio di sei punti? Con tanti gufi in giro sei punti non sono niente. Sono solo due partite”.

E su alcuni giocatori: “Antenucci verrà fuori al momento opportuno. Mirco come Di Cesare sono il bene del Bari”. E su Cheddira, scoperto proprio da Faggiano ai tempi del Parma: “Andai a visionarlo diverse volte nella Sangiustese. Al Manuzzi di Cesena mise a segno un gol da cineteca mettendo a sedere mezza difesa romagnola. Incontrai il padre in un bar a Civitanova Marche: stentava a credere che volessi portarlo a Parma. Ci ho sempre creduto”.

