MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Oggi sulle colonne del Giornale Di Sicilia la situazione dell’Fc Messina, che conferma lo staff tecnico composto dal tecnico Carmelo Mancuso pronto a guidare in prima persona i suoi dopo l’esperienza da vice.

Come secondo ci sarà l’ex Acr Messina e Roccella Giuseppe Giordano oltre al preparatore atletico Nino Torre, ex Citta di Messina e Igea. L’unico punto interrogativo rimane l’organico, ancora incompleto e composto da diversi calciatori in prova, in attesa di conoscere il loro futuro nel club.

Una settimana di preparazione intensa al Celeste per i giallorossi che però a breve potrebbero trasferirsi sul terreno sintetico del Santa Teresa di Riva, adocchiato dalla società peloritana come possibile punto di riferimento durante la stagione

LEGGI ANCHE

TRAPANI, CERCASI BOMBER: L’EX MUSSO E’ PIU’ DI UN’IDEA