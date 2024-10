Foggia, Capuano: “Regalata la partita al Catania, strameritavamo”

Eziolino Capuano deluso dal pareggio contro il Catania. Il suo Foggia è stato avanti per 2 – 0 fino all’89’, per poi farsi recuperare la partita e rischiare anche di perderla.

“Abbiamo fatto 70 minuti molto buoni, poi siamo scomparsi dal campo – ha detto Capuano in conferenza stampa -. Il Foggia ha regalato una partita che strameritavamo di vincere. C’è grande rammarico. il primo ad essere rammaricato sono io perchè non mi è piaciuto il fatto che stavamo portando a a casa una vittoria importantissima ed ho visto troppi tacchetti e giocate di fioretto sul 2-0″.

Il Foggia ha rischiato tantissimo: “Da un lato c’è soddisfazione per la prestazione offerta, dall’altro il rammarico è grande per le assenze che avevamo e quelle che si sono aggiunte a gara in corso, prendi due gol nel finale e addirittura rischi di perderla pure“.