Il Foggia ha rinunciato alla domanda cautelare che riguardava la disputa dei playout. La società si era opposta alla delibera del Consiglio Direttivo Lega B dello scorso 13 maggio. Gli spareggi, nel mentre, sono terminati con la vittoria della Salernitana sul Venezia.

A questo punto il TAR dovrà pronunciarsi nel merito del ricorso, ovvero stabilire se il Foggia, dopo la retrocessione del Palermo decisa dal Tribunale Federale, avesse diritto a disputare i playout.

Ecco il dispositivo:

“Per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del verbale del Consiglio Direttivo della Lega del 13 maggio 2019, nella parte in cui la LNPB ha deliberato di non dar luogo ai play out originariamente previsti per il campionato di calcio di Serie B, stagione sportiva 2018/2019, ai fini della individuazione della quarta società retrocedenda;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B e di U.S. Salernitana 1919 S.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che all’odierna camera di consiglio il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;

Ritenuto che di ciò debba darsi atto con il presente provvedimento, con compensazione delle spese di questa fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dà atto della rinuncia alla domanda cautelare”.

LEGGI ANCHE

RESPINTO IL RICORSO DEL VENEZIA

PALERMO, IL MERCATO PASSA DA NESTOROVSKI. FISSATO IL PREZZO

REPUBBLICA – REBUS FOSCHI: SI TRATTA SUI TERMINI DELL’ADDIO