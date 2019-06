Il mercato del Palermo ruota attorno al capitano, Ilija Nestorovski, leader e immagine di una squadra che bisogna ricostruire dalla base. Il suo sacrificio – scrive Salvatore Geraci nell’edizione odierna del Corriere dello Sport – consegnerà a Marino e Lucchesi la cassa necessaria per ripartire.

Il Palermo ha fissato il prezzo: 7-8 milioni per portarlo via dalla Sicilia. E il direttore generale rosanero, Fabrizio Lucchesi lancia un messaggio: “Di sicuro, non lo regaleremo. Per Nestorovski c’è un sondaggio della Stella Rossa e in Europa si guarda a lui con attenzione. Compatibilmente a quello che il mercato offre, è giusto darlo. Di sicuro non vogliamo scaricarlo”.

E il capitano concorda: “Non sono uno che vuole abbandonare e che va via gratis. Giusto che il Palermo cerchi una buona offerta. Non posso badare solo ai miei interessi, devo aiutare il Palermo“.

Per Nestorovski, dunque, si aprono le porte dell’addio. Si attende solo l’offerta giusta per fare la cassa necessaria a far respirare i conti rosanero. Dopo tre anni e tre insuccessi (retrocessione e doppia promozione mancata), 99 partite e 39 gol (secondo miglior marcatore straniero dietro a Vernazza), Nestorovski è pronto a salutare Palermo.

