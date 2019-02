Raffaello Follieri ha rilasciato alla Tgr Sicilia la prima intervista dopo la rottura delle trattative con il Palermo. Al giornalista Manlio Mezzatesta, che da giorni segue le vicende societarie per il Tg della rete pubblica, l’imprenditore dà la sua versione sull’affare sfumato all’ultimo passaggio.

“Eravamo pronti a firmare il documento preliminare, a cinque minuti dalla firma ci è stata chiesta un’ulteriore modifica, negandoci l’esclusiva fino a lunedì alle 18.00. Ho provveduto a fornire evidenza fondi, non solo per la cifra di cui c’era bisogno per il pagamento degli stipendi (da pagare entro il 18, ndr) ma anche per arrivare a fine stagione. Il tutto sarebbe stato fatto con un assegno circolare firmato davanti a un notaio”.

Follieri specifica a Manlio Mezzatesta di avere parlato con Emanuele Facile e di non aver avuto nessun contatto con gli inglesi e provocatoriamente chiude l’intervista dicendo: “Ho detto a Facile di farmi sapere quando avrà il documento firmato con i nuovi proprietari e a quel punto considererò se mi interessa o meno”.

