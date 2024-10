Foschi: “Palermo città che amo, merita qualcosa di più”

Rino Foschi, storico ex dirigente del Palermo, è stato intervistato per TMW in occasione della Conference403, dove ha ricevuto un premio per la carriera intitolato “Una vita per il calcio”.

“É stata una giornata emozionante. Questo premio lo sento, Palermo è una città che amo“, afferma Foschi, che ha avuto modo di ritrovare tanti volti conosciuti come Leandro Rinaudo, ex d.s. del Palermo, e Giorgio Perinetti, anche lui storico ex dirigente rosanero.

Sulla Serie B, dice: “Un campionato difficile ma bello. Non mi sento di dare dei giudizi, può cambiare tutto al volo”. Una battuta anche sul Palermo, reduce dalla sconfitta casalinga con la Salentina: “Per me merita sempre qualcosa di più“, e sulla capolista Pisa: “Sta facendo benissimo. Non è una sorpresa”.

