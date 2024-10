GdS – “Palermo, benedetta sosta: ma si sfruttino queste due settimane”

“Dopo otto partite un giudizio parziale si può abbozzare. E non v’è dubbio che non è positivo per questo Palermo“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia analizza il primo scorcio di stagione dei rosanero.

I problemi ci sono e vanno risolti, perché il campionato non aspetta nessuno. Questa seconda sosta arriva nel momento opportuno, perché permetterà di riflettere e magari cambiare qualcosa anche a livello tattico.

Dionisi sta pensando a qualcos’altro, da tutti i punti di vista. Gli infortuni fin qui non lo hanno aiutato, anzi l’hanno costretto a percorrere la strada più lineare. Ma in queste due settimane si può pensare a mettere in cantiere qualche soluzione diversa per dare più qualità alla manovra.

Dionisi ha due settimane per continuare a insistere sul 4-3-3 (sconfessarlo non avrebbe senso), ma anche per battere altre strade, in modo da avere proficue alternative quando gli avversari si mettono a francobollo. La classifica non è quella che avrebbe voluto il Palermo, ma il tempo per rimediare c’è.

LEGGI ANCHE

FOSCHI: “PALERMO MERITA QUALCOSA DI PIÙ”