Repubblica – “Palermo, una squadra ancora senza identità”

“Il problema è semplice: a prescindere da dove li fai, devi dare continuità ai tuoi risultati. Tra alti e bassi non si va da nessuna parte e, meno che mai, in Serie A”. Massimo Norrito, sulle pagine di Repubblica, analizza il momento del Palermo e sottolinea che non è possibile “passare una giornata da eroi e quella dopo da brocchi“.

Continuità fa rima con identità: quella che ancora manca al Palermo, che non ha una sua fisionomia ben definita e, quando pensi che abbia svoltato, si ritrova subito dopo in un vicolo cieco. Una mancanza d’identità che sembra avere contagiato anche l’attacco.

Matteo Brunori è l’ombra di quel giocatore che ha fatto appassionare tutti noi con le sue prodezze. Forse, il fatto di essere rimasto in rosa quando invece sperava in altri palcoscenici lo ha bloccato. Poi c’è Le Douaron che, arrivato in rosa con il timbro di acquisto più costoso della gestione City Group, non ha ancora fatto vedere di che pasta è fatto. O meglio, ha fatto capire di avere delle doti che però sono state annacquate da tanta confusione e approssimazione.

