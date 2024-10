Di Cesare, ‘frecciata’ alle big di Serie B: “Squadre che spendono di più ci sono dietro”

Valerio Di Cesare, ex difensore e ora dirigente del Bari, è stato intervistato per PianetaBari e ha parlato del campionato di Serie B, mandando una ‘frecciata’ alle big, che tanto hanno speso nel calciomercato estivo.

“Non devi avere tanti soldi per vincere i campionati, squadre che spendono di più ci sono dietro – afferma – . Conta l’identità e avere idee, noi stiamo facendo questo lavorando già per il mercato di gennaio. Magalini è un grandissimo conoscitore dei giovani, è spesso sui campi e non è scontato”.

Il Bari ha 10 punti in classifica e occupa il dodicesimo posto in classifica. Alle spalle della squadra di Longo ci sono squadre come Modena (nove punti), Sampdoria (otto) e Frosinone (sei), che nel calciomercato estivo hanno investito tanto, soprattutto i blucerchiati.

