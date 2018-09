Parla Moreno Longo. Il tecnico del Frosinone presenta in conferenza stampa il match della terza giornata contro la Lazio: un match dal sapore di derby per i ciociari che andranno a gremire il settore ospiti dell’Olimpico in attesa di giocare in casa al Benito Stirpe dopo la squalifica del campo.

STIRPE: “PAGATO TROPPO PER DUE PALLONI IN CAMPO”

Longo in merito afferma: “Non mi piace accampare scuse o alibi, ma ci è mancato il contatto con i nostri sostenitori. Aiuta anche a far inserire i giocatori arrivati da poco. Se nel secondo tempo contro il Bologna avessimo attaccato sotto la nostra Curva, lo avremmo fatto con un altro entusiasmo. Contro la Lazio ci seguiranno numerosi. Ma non vediamo l’ora di giocare nel nostro stadio”.

PALERMO – CREMONESE: LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

E sul match dice: “La Lazio è una squadra con qualità per sfondare con gli esterni, dovremo essere bravi ad arginarli. Hanno due mezzali come Parolo e Milinkovic, bravi anche negli inserimenti. E’ una squadra completa. Dovremo essere attenti a non prestare il fianco, ma bravi a mostrare coraggio, con la convinzione di poter avere un risultato positivo perché siamo in crescita. Io bestia nera di Inzaghi? Non credo nei numeri, penso che spesso siano fatti per essere sfatati. Il passato non potrà influire su questa gara”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

GLI HIGHLIGHTS DI PALERMO – CREMONESE

REPUBBLICA PALERMO – “FOLLIERI PUÒ ACQUISTARE IL PALERMO”

TEDINO: “GARA DI CUORE E IMPEGNO”