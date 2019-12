“Il messaggio ai giocatori non è solo un allarme. È l’anticamera di quello che potrebbe accadere il 7 gennaio, giorno in cui la Meridi, società riconducibile ad Antonino Pulvirenti e che supporta il Catania, si presenterà in tribunale per chiedere il commissariamento del club. Un passaggio che potrebbe portare al fallimento“. Nicola Binda e Giovanni Finocchiaro, sulle pagine della Gazzetta dello Sport nazionale, analizzando la gravissima situazione del club etneo e fissano la prima data decisiva del 2020 rossazzurro.

Dopo il Messina e il Palermo, la Sicilia rischia di perdere un’altra big dal calcio professionistico e la situazione è davvero grave. Se non si trova nessun nuovo acquirente, a ora l’unica “pista” porta a Raffaello Follieri, comincia l’iter che i tifosi rosanero conoscono troppo bene: perdita del titolo sportivo e palla nelle mani del sindaco per individuare una nuova proprietà da presentare alla Figc per ripartire da zero (o quasi).

“Bisogna prendere atto che un ciclo si è inesorabilmente concluso e che il Catania deve immediatamente voltare pagina, nell’interesse soprattutto dei tifosi, che vanno rispettati con atti di chiarezza, a tutela della loro passione”, queste le parole del sindaco Salvo Pogliese.

Anche Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato la situazione: “Non si può più rinviare il problema della sostenibilità. Il problema delle iscrizioni è stato risolto, ma la sostenibilità è fondamentale per tutti: se non si trova una soluzione bisogna tagliare“.

