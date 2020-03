“Questo Floriano show fa sognare il Palermo”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per parlare dei rosanero e del successo sul Nola (con anche uno sguardo alle esultanze social) ma soprattutto all’uomo copertina, Roberto Floriano, trascinatore con una tripletta che da parte di un giocatore rosanero mancava da due anni (Coronado contro il Carpi nel marzo 2018).

Fabrizio Vitale sottolinea come siano passati dieci anni esatti per fare un’altra tripletta (in Colognese – Olginatese il 28 febbraio 2010, ndr.): “Forse alla fine ne è valsa la pena perché la seconda tripletta in carriera l’ha messa a segno con la maglia del Palermo e in questi casi si entra di diritto nella Hall of Fame del club. Va bene che si tratta di dilettanti, ma nemmeno nella cavalcata trionfale del Bari della scorsa stagione l’attaccante era riuscito in questa impresa. Il rosanero gli ha dato qualcosa in più, un momento di gloria assoluta dal punto di vista personale e un manifesto del suo repertorio con tre gol uno diverso dall’altro”.





Aveva detto che stava tornando, si è preso le proprie responsabilità (tra cui il rigore con il Roccella) e in due mesi Floriano ha costruito la sua rinascita, iscrivendo al club dei “triplettisti” rosanero, il cui re resta Fabrizio Miccoli con 4 triplette (una nel 2010 e tre nel 2012, l’ultima contro il Chievo con il gol da centrocampo).

