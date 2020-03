“Stavolta il Palermo fa vedere i muscoli”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per la pagina sportiva dedicata ai rosanero, tra esultanze social, l’ingresso di Floriano nel club dei “triplettisti “rosanero, l’ipotesi di cambio di sede e orario di Corigliano – Palermo, ma soprattutto una riflessione sulla prova di carattere sfoderata dai rosanero contro il Nola.

Benedetto Giardina parla di prova di carattere (soprattutto da parte di chi a Licata non aveva brillato), per un 4-0 al Nola che non ammette repliche: “Messo di fronte alle difficoltà, il Palermo è riuscito finalmente ad imporsi senza patemi e sofferenze, cosa che non era avvenuta nelle precedenti occasioni, subito dopo una sconfitta. Tre reazioni diverse ai tre scivoloni stagionali, ma l’ultima è stata senza dubbio la migliore”.





Dopo Savoia e Acireale più ombre che luci (dopo il ko con i campani arrivò persino lo 0-0 con la Palmese), mentre con il Nola si è vista una squadra mai doma, desiderosa di creare occasioni e chiudere la partita il prima possibile. Una prova di maturità che Pergolizzi chiedeva da tempo.

LEGGI ANCHE

PERRICONE: “IL PALERMO RAGGIUNGE IL MIX PERFETTO”

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

CORIGLIANO – PALERMO POTREBBE CAMBIARE SEDE

“DA CENTOFANTI… A GUARRO”