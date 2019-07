“Il bando per prendere in mano il Palermo deve ancora essere pubblicato, ma dietro alla porta del sindaco Leoluca Orlando c’è già la fila“. Così scrive Giuseppe Leone sulle pagine della Gazzetta dello Sport per parlare della foltissima schiera di pretendenti interessati al club rosa, una volta che verrà formalizzato l’addio al calcio professionistico.

Il bando dovrebbe essere pubblicato giorno 15 luglio e il più quotato sembra Dario Mirri, affiancato dall’ex amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola. In corsa anche il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, che si dice sicuro di riportare i rosa in A nel giro di 4 anni.

Ma le manifestazioni d’interesse sono arrivate e arrivano da tutto il mondo. Dagli Stati Uniti si è fatto sentire l’imprenditore italo-americano Tony Di Piazza, mentre in questi giorni ci sono stati colloqui tra Orlando e gli emissari del misterioso gruppo cinese.

Restano alla finestra i presidenti della Lazio, Claudio Lotito, e del Genoa, Enrico Preziosi. La vera scrematura si avrà una volta pubblicato il bando.

