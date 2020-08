“Il tempo stringe e la panchina resta ancora vuota”. La Gazzetta dello Sport edizione Sicilia fa il punto sulla ricerca del nuovo allenatore da parte del Palermo, che dopo diversi “no” ricevuti cerca una soluzione in vista del ritiro pre-campionato, che dovrebbe partire (anche qui il condizionale è ancora d’obbligo) il 16 agosto. Il club non ha ancora un nome, si guarda attorno per sciogliere il rebus e in tal senso attende di capire se Vincenzo Vivarini può essere una strada percorribile.

Come riportato da Fabrizio Vitale, il Palermo continua a buttare un occhio a quel che succede a Bari e all’imminente incontro tra tecnico e società: Vivarini sarebbe formalmente legato da un altro anno di contratto, ma “avrebbe chiesto delle garanzie tecniche ben precise per la prossima stagione in cui sarà vietato fallire”. E c’è un ulteriore retroscena: da martedì, dopo l’incontro, Vivarini andrà in vacanza… in Sicilia: “Potrebbe essere l’occasione per la dirigenza per imbastire i primi contatti”.





Da tenere conto è però anche il fatto che da regolamento non si potranno tesserare fino al 31 agosto tecnici già impegnati o in scadenza. E forse è anche per questo che un outsider potrebbe essere Gaetano Auteri, liberatosi dal Catanzaro e seguito proprio dal Bari visto il legame con il ds del Napoli Giuntoli (coordinatore del mercato per i pugliesi). E gli altri? Boscaglia ha detto di voler restare all’Entella, Grosso è titubante (anche la stessa dirigenza non sembra convinta); con Caserta alla lunga ci sarebbero state delle incomprensioni. Italiano? Utopia: oltre a giocarsi la Serie A con lo Spezia, sarebbe nel mirino di diverse società di massima serie.

LEGGI ANCHE

GDS – IL PALERMO CHIEDE INFORMAZIONI PER DE ROSSI

PALERMO-CASERTA: L’ORA DELLA VERITA’

DELIO ROSSI… ROMANTICO: “PALERMO? SE CAPITERA’….”

—-> TRAPANI, C’E’ ANCORA SPERANZA