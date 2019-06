“Szyminski e Murawski nel progetto del Palermo”, questo il titolo dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport secondo cui il Palermo confermerà i due calciatori polacchi, arrivati due anni fa in Sicilia, anche nella prossima stagione.

PUSCAS VERSO L’ADDIO? “MI PIACEREBBE GIOCARE IN UN ALTRO CAMPIONATO”

Gli ingaggi dei due calciatori (420 mila euro lordi per Murawski e 215 mila euro lordi per Szyminski) rientrano nei parametri stabiliti dalla società e pertanto, considerato il loro ottimo valore tecnico per la cadetteria, entrambi potrebbero restare in Sicilia anche nella prossima stagione.

Tra le colonne del quotidiano, spazio anche alla rivoluzione societaria. Arkus Network saluterà il responsabile tecnico Francavilla e il suo staff, così come il preparatore dei portieri, Vincenzo Sicignano. Via anche Porchia e Scurto.

FIORE: “PALERMO, SONO PRONTO. FARÒ DI TUTTO PER RESTARE”

Stallo su Rino Foschi che non ha alcuna intenzione di recedere dal contratto. Se ne riparlerà per cercare di trovare un accordo. Stesso discorso per Aladino Valoti, l’altro ds a libro paga per un altro anno ma che non rientra nei piani. Rimarranno, invece, il segretario generale, Gianni Francavilla, e il team manager, Vincenzo Todaro.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA LEGA B RICONOSCE LA NUOVA PROPRIETÀ

GDS – PALERMO, SENZA RINNOVI TAGLIATI GIÀ 2,5 MILIONI