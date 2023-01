MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Brunori no-limits e il Palermo sogna. Corini fabbrica capocannonieri”. Questi i titoli principali scelti dal Giornale di Sicilia per l’ampia pagina sportiva dedicata ai rosanero, che analizza il momento della formazione allenata da Corini, le parole di Verre in conferenza stampa e fa il punto sul mercato (con l’arrivo di Graves e il pressing per Masciangelo).

Il quotidiano sottolinea i numeri dell’attaccante (capocannoniere con 12 reti, il suo “zampino” nel 60% delle marcature totali e quinto posto all-time in rosanero) ma anche quelle di Eugenio Corini, che ancora una volta può contare su un attaccante di alto rendimento. Era già successo nelle due precedenti esperienze in panchina in Serie B: nel 2018/19 a Brescia, Donnarumma realizzò 25 reti in 32 partite di campionato; a Lecce, nella stagione 20/21, Coda ne segnò 22 in 36 presenze.

LEGGI ANCHE

BRUNORI, L’UOMO IN PIÙ DEL PALERMO

PALERMO, ECCO GRAVES: “SURREALE ESSERE QUI”

MASCIANGELO VERSO PALERMO, IL BENEVENTO

ASCOLI – PALERMO, LE PAGELLE IRONICHE