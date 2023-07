MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Messo a segno il sesto colpo di mercato, Rinaudo adesso proverà a regalare a Corini un esterno sinistro da affiancare ad Aurelio“. Si apre così il trafiletto dedicato al calciomercato rosanero de Il Giornale di Sicilia.

Per sesto acquisto si intende Desplanches: il portiere è atteso in ritiro a Ronzone, dove firmerà un contratto quinquennale. Non occuperà spazio nella casella degli over, che anzi verrà svuotata di un’unità per l’addio imminente di Massolo, che andrà al Vicenza.

L’unico ruolo ancora scoperto rimane quello del terzino sinistro: l’ultima idea porta a Frabotta, esterno di proprietà della Juventus che nell’ultima stagione ha giocato nel Frosinone. Sarebbe il terzo calciatore ad arrivare dal club ciociaro, dopo Lucioni e Insigne. Ma si tratta al momento di un’idea, mentre rimangono sullo sfondo le piste che portano a Di Chiara, Beruatto, Corrado e Martella.

