I contatti per la cessione proseguono. Dopo la giornata trascorsa in Lega per l’assemblea dei club, Rino Foschi resta concentrato sul futuro societario del Palermo, che vedrebbe sempre il fondo York Capital Management in una posizione privilegiata.

REPUBBLICA – FOSCHI: “LEGA? OK, MA QUALCUNO VUOLE IL MALE DEL PALERMO”

Come riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, il fondo americano (accostato anche alla Sampdoria) continua a lavorare sotto traccia e anche le parole di Foschi sembrano improntate a tutelare la massima riservatezza delle trattative. Si lavora per cedere nel minor tempo possibile, ma facendo tutto con il massimo rigore: “Si sta lavorando per riuscire a fare una cosa seria e professionale. Non c’entra la Federazione e non c’entra la Lega”.

E sottolinea: “Voglio vendere il Palermo a delle persone giuste e sono queste persone giuste che stanno valutando tutto, dalla A alla Z. Per questo ci vuole un po’ di tempo e non è una roba semplice, perché con i problemi avuti da questa società non si può fare una cessione da un giorno all’altro“.

LEGGI ANCHE

INCUBO CHOCHEV: FRATTURA DELLA ROTULA, CAMPIONATO FINITO

MOREO, IL “GIN TONIC” DEL PALERMO