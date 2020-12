Nella partita contro la Vibonese, il Palermo dovrà rinunciare per la prima volta dopo tanto tempo a un titolatissimo: si tratta di Ivan Marconi. Come scrive Benedetto Giardina de Il Giornale di Sicilia, l’ex Monza è stato fino a ora l’unico a essere sempre mandato in campo (insieme a Pelagotti) dall’emergenza Covid in poi.

Il Palermo, che già fa fatica in trasferta, dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori migliori, quello alla quale Boscaglia ha affidato le chiavi della retroguardia. Per sostituire Marconi, secondo il quotidiano, su tutti è in vantaggio Accardi, ma sono pronti anche Peretti e Lancini. Crivello continuerà a giocare terzino nonostante il rientro di Corrado.





I rosa lontano dal Barbera hanno momentaneamente uno score non all’altezza, ma il fattore che fa più discutere è proprio quello dei gol presi. Gli uomini di Boscaglia in trasferta hanno preso sempre almeno un gol, con una paradossale eccezione: in casa della capolista indiscussa Ternana l’incontro è terminato a reti bianche.

LEGGI ANCHE

DE BELLIS: “IL PALERMO HA DATO VANTAGGIO A BARI E TERNANA

RAUTI: “È IL MOMENTO DI SVOLTARE LA STAGIONE”