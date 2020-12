La partita contro il Palermo avrà sicuramente un sapore diverso per alcuni giocatori della Vibonese. Come racconta Il Giornale di Sicilia, il club calabrese conta molti calciatori palermitani (o siciliani) e cresciuti calcisticamente con la maglia rosa.

Ci sono tre casi che uniscono entrambi i fattori: Ambro, Plescia e Prezzabile sono ragazzi palermitani che hanno “giocato” per il Palermo. Di questi però, solo Ambro ha avuto il piacere e l’onore di indossare la maglia e sudarla scendendo in campo (l’anno scorso in Serie D), mentre Plescia e Prezzabile sono passati nell’orbita del settore giovanile.





Per Ambro sarà particolare la voglia di rivalsa dopo che l’addio non del tutto amichevole con il Palermo, visto il rifiuto del calciatore del periodo di prova durante il ritiro estivo.

Sarà un match speciale anche per Marson, ex portiere della Primavera rosanero, ma anche per il marsalese Tumbarello. Infine, per il patron della Vibonese Caffo provare a vincere sarà d’obbligo, viste le origini catanesi e la fede legata ai colori etnei.

LEGGI ANCHE

DE BELLIS: “IL PALERMO HA DATO VANTAGGIO A BARI E TERNANA

RAUTI: “È IL MOMENTO DI SVOLTARE LA STAGIONE”