L’importanza di Brunori nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia. Il bomber è, insieme a Pigliacelli, l’unico ad essere sempre partito titolare. La stanchezza però si fa sentire e il calciatore è a secco da cinque partite.

Ma era già successo nel girone di andata e Brunori si è risollevato: fondamentale per il Palermo il suo apporto. In sette dei novi successi stagionali c’è il suo zampino. “Solo contro Parma e Bari sono arrivati i tre punti senza che segnasse”, si legge nel quotidiano.

Sul giornale spazio anche ai dubbi di Corini in vista del Cittadella: il tecnico potrebbe dover rinunciare a Marconi e Broh (qui l’ultimo bollettino). In difesa pronto il trio Mateju-Nedelcearu-Bettella che ha una resa in campo molto positiva.

