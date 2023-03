MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Cittadella – Palermo sarà “una bella partita perché sono squadre che stanno bene e sono in salute“. Parola del doppio ex, Ezio Glerean, in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia. L’allenatore torna sulla sua breve esperienza in rosa ai tempi di Zamparini.

“Forse mi ha un po’ fermato per quello che poteva essere il mio percorso – spiega -. Io pensavo di continuare l’avventura allenando il Venezia, invece siamo passati al Palermo tra mille problemi. Sono convinto che abbiamo fatto bene”.

“Avevamo davanti giocatori bravissimi: Maniero, La Grotteria, Asta, Di Napoli, Mascara, Brienza e Santana – prosegue -. Mi dispiace che la gente si ricordi solo dell’esonero, ma abbiamo vinto le precedenti gare, forse chi lo dice è amico di Foschi”. Infine le motivazioni che hanno portato all’addio. “La diatriba era legata a Zauli, io non lo volevo perché era bravo sì ma non ne avevamo bisogno, perché avevamo Santana, Brienza e Mascara. Ad Ancona Maniero mi disse che se perdevo andavo a casa”.

