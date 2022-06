MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo e Brunori più vicini. Il ritiro si fa a… casa”. Questi i due titoli principali scelti dal Giornale di Sicilia per la pagina sportiva dedicata ai rosanero e alle mosse che riguardano il calciomercato e la programmazione della prossima stagione (oltre alle notizie di mercato di B, le parole di Dario Mirri e quelle del presidente LND Sicilia Sandro Morgana).

Benedetto Giardina fa il punto della situazione sulle trattative per riportare in Sicilia l’attaccante di proprietà della Juventus e rivela: “A piccoli passi, Brunori si riavvicina”. Nulla ancora deciso, ma si sono gettate le basi di un possibile accordo – che sarebbe in tal caso a titolo definitivo -: la porta dunque resta aperta (anche se la Juventus non sembra volersi discostare dalla valutazione di 4-5 milioni fatta già da altre offerenti). Semmai si punta sulla volontà del giocatore e sulla “corsia preferenziale” accordata al Palermo, con la mediazione dell’agente Stemperini.

Le parti si aggiorneranno a closing Palermo-City Group ormai avvenuto, ma prima dell’inizio del lavoro estivo sul campo. E a tal proposito ieri è arrivato l’annuncio: il Palermo svolgerà la preparazione estiva in città (allenamenti al “Tenente Onorato”, ritiro e pernottamento all’hotel Casena dei Colli). Decisivo il parere di Baldini sulla scelta di restare in città – terzo ritiro in Sicilia negli ultimi 4 anni -, con il benestare dello staff medico e tecnico.

