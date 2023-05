MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Restituiti due punti alla Reggina. Il Palermo sente il fiato sul collo | Tocca a Nedelcearu limitare il capocannoniere Lapadula”. Questi i titoli scelti dal Giornale di Sicilia per approfondire i temi della vigilia di Cagliari – Palermo – comprese le parole di Ranieri -, che si arrichisce di un altro elemento: la riduzione della penalizzazione alla Reggina (QUI la nuova classifica).

Alessandro Arena sottolinea come ovviamente i punti restituiti alla Reggina riducono ancora di più i già esigui margini di errore nella volata playoff: “Il Palermo è interessato sia da spettatore che da attore, visto che un passo falso potrebbe avvantaggiare le dirette concorrenti, tra cui la Reggina stessa, ora non più a una gara di distanza). —-> QUI LE COMBINAZIONI IN CASO DI PARITA’

Salvatore Orifici invece sottolinea l’aspetto tattico e il ritorno di Nedelcearu: “Adesso tocca a lui”. Il ritorno in gruppo prelude al suo impiego per fermare il capocannoniere del campionato, in grande forma (ha segnato 3 doppiette nel 2023 e 6 gol di testa).

