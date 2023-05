MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Quelle che sono ai playoff sono squadre competitive. Dal Bari, al Cagliari al SudTirol fino al Palermo e il Parma. Poi sulla carta il Bari può essere avvantaggiato per la posizione di classifica”. Questa l’opinione di Guido Angelozzi sulle squadre da tenere d’occhio ai playoff e tra queste, i rosa.

Il ds del Frosinone, dopo aver festeggiato il raggiungimento della A, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb e si è soffermato anche sul Catania. “Mi auguro abbia trovato la società giusta. Faccio un grande in bocca al lupo al Presidente, a Grella, Carra e Bresciano”.

Angelozzi è nato proprio nel capoluogo etneo. “Sono felice per la mia città, spero in un Catania sempre più ambizioso. Vorrei tornare qualche giorno in Sicilia, nella mia Catania, per qualche giorno di relax”.

