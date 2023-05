MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il campionato cadetto continua ad essere un film giallo con un finale ancora tutto da scrivere“. Questa l’opinione di Carlo Brandaleone nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia riguardo il campionato di Serie B e i verdetti ancora in bilico.

Bisogna ancora capire quali saranno due formazioni sulle sei che giocheranno i playoff. Sabato saranno quattro le gare che legano la corsa playoff a quella salvezza: si tratta di Venezia-Perugia, Brescia – Pisa, Ascoli – Cosenza e Benevento – Modena. Le combinazioni finali sono ancora tante, ma non c’è dubbio che alcune squadre in stagione abbiano avuto un rendimento impensabile: come il Pisa che nel girone di andata aveva fatto tredici gare senza sconfitte e che arriva alla sfida col Brescia dopo 4 sconfitte di fila. O il Venezia che era partito male totalizzando 9 punti nelle prime 13 partite per poi farne 17 nelle ultime otto, con una rendimento che li ha condotti in zona playoff.

Sul quotidiano spazio anche a dei tifosi “d’eccezione”, organizzati per vedere ogni gara del Palermo fuori casa. Sabato sarà la volta del match di Cagliari e Giovanni, Alessio, Giuseppe e Gustavo sosteranno, come ogni altra gara stagionale in trasferta, i rosanero. E con loro altri centinaia di tifosi che vivono al nord Italia per lavoro. “In trasferta siamo tutti insieme come una grande famiglia – le parole di Giovanni Scarpaci -. A Palermo sarei rimasto tutta la vita, ma non è possibile. In sostanza, i palermitani sono in tutta Italia e siamo una squadra”

