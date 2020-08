“In ritiro senza garanzie, Ambro dice no”. Oltre ad affrontare il tema della ricerca del nuovo allenatore, il Giornale di Sicilia approfondisce i temi di mercato in casa Palermo e in primo piano c’è la questione legata a Danilo Ambro, che dopo aver tentennato per settimane non è convinto dalla proposta di andare in ritiro con i rosa (che inizierà dopo ferragosto) senza garanzie sull’eventuale contratto.

Ambro è dunque nelle stesse condizioni di Ficarrotta – che dopo aver rifiutato ha firmato in Serie D con il Sant’Agata -: declinato l’invito, il centrocampista palermitano sta ora sondando il mercato in cerca di eventuale altre proposte. Un “no” che (in attesa di una riposta anche da parte di Marong) mette il Palermo nelle condizioni di avere al momento 11 giocatori a disposizione per il ritiro.





Bisognerà dunque attingere dal mercato per rimpolpare la rosa, ma alcune piste (soprattutto in attacco) si fanno sempre più complicate: non avrebbe ancora chiuso con il Modena ma Corazza della reggina sembra più lontano, mentre Brighenti del Monza non vorrebbe allontanarsi troppo da casa. Alte le richieste del Carpi per Biasci e Vano, il primo comunque intenzionato ad accasarsi in Serie B; piace sempre Comi della Pro Vercelli.

