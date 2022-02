MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Se c’è un giocatore del Palermo a cui la cura Baldini ha fatto bene, questo è sicuramente Brunori“. Così Giovanni Di Marco commenta l’exploit dell’attaccante italo-brasiliano, autore di due doppiette in due partite e di 5 gol nelle ultime tre partite.

Nella sua miglior stagione in Serie C Brunori ha segnato 13 gol in regular season e 4 ai playoff con la maglia dell’Arezzo: considerato che ci sono ancora parecchie partite da giocare non dovrebbe essere troppo difficile per lui battere il proprio record. E quando segna lui, il Palermo non perde mai.

Nell’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia viene fatto il punto sulle condizioni di Odjer, sottolineato come con la Juve Stabia si sia “centrato” il record negativo sul dato spettatori e aperta una parentesi sulle espulsioni.

