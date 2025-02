GdS – “Le trasferte non sono più tabù. Ora ne restano cinque thriller”

“Dopo ben oltre quattro mesi, il Palermo è tornato ad esultare lontano dal Barbera, centrando una vittoria importante dal punto di vista psicoogico quanto da quello della classifica, seppur al momento i rosanero non sono all’interno della griglia play-off”.

Questo l’incipit del Giornale di Sicilia che spiega come la vittoria di Cosenza debba essere solo l’inizio di un percorso. Da qui alla fine della stagione il Palermo dovrà affrontare altre sfide esterne, alcune complicate.

Ne mancano cinque in totale, a partire dalla Samp col coltello tra i denti. Poi la Salernitana che lotta per non retrocedere e infine tre sfide considerate una sorta di spareggio playoff contro Bari, Catanzaro e Cesena.





