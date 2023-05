MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“A Cagliari la prima partita veramente diversa di questo campionato“. Carlo Brandaleone parla ne Il Giornale di Sicilia dell’importanza dell’incontro odierno per il Palermo, che con un risultato positivo avvicinerebbe e non di poco la qualificazione per i playoff.

Vincere a Cagliari è sicuramente un’impresa visti i numeri casalinghi dei sardi dall’arrivo di Ranieri, ma non perdere potrebbe significare compiere un passo decisivo verso i playoff. E il Palermo potrebbe avere le armi per puntare alla vittoria.

LEGGI ANCHE

PALERMO A CAGLIARI PER SOGNARE ANCORA

COSÌ ALL’ANDATA: BRUNORI STENDE IL CAGLIARI