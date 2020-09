“Un inizio peggiore di così non poteva esserci“. Inizia così l’analisi di Luigi Butera sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si legge che l’impatto del Palermo con la Serie C è stato terribile.

Tranne una punizione di Silipo, infatti, i rosa non hanno mai impensierito la difesa del Teramo. Nessuno si aspettava un Palermo dominante già alla prma, ma nemmeno che perdesse così male. Serve, quindi, subito un cambio di marcia.





Bisogna completare la squadra in sede di calciomercato; c’è ancora una settimana di tempo, le liste saranno presto allargate (forse si va a 24 giocatori). Servono un paio di pedine di qualità, anche se il vero valore aggiunto del Palermo sarà Boscaglia.

La Serie C è un’altra cosa rispetto alla D, la prima giornata di campionato è stata abbastanza esplicativa in questo senso. Un altro sforzo sul mercato per rinforzare la squadra sarebbe quindi gradito (e necessario).

