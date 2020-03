Rosario Pergolizzi torna ad affidarsi ai suoi senatori, a quelli che hanno giocato di più. Le novità rispetto all’ultima gara persa contro il Licata sono tre: Ricciardo, Martin e Felici.

Carlo Brandaleone, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che le aspettative su Ricciardo sono alte. Il bomber deve dimostrare in quest’ultima parte di campionato di essere tornato quello di inizio stagione.





Martin si riprende poi il posto in cabina di regia mentre Felici supera di nuovo Silipo nella staffetta dei 2001. Il francese e il numero 75 sono stati tra i più positivi in campionato ma nell’ultimo periodo hanno accusato un po’ di fatica.

“Non sarà una partita decisiva ma poco ci manca. Con nove gare da giocare, il Palermo deve badare a vincere anzitutto le quattro partite in casa. I rosa, poi, non devono compiere l’errore di pensare troppo alla diretta concorrente, che ha dimostrato fragilità”, si legge.

